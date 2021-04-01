Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Нетс» сильнее «Рокетс», «Бостон» уступил «Далласу», Михайлюк мощно выступил за «Тандер»

«Нетс» сильнее «Рокетс», «Бостон» уступил «Далласу», Михайлюк мощно выступил за «Тандер»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 120:108.

В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (31 очко и 12 передач), Джо Харрис (28 очков) и Джеймс Харден (17 очков). У «Рокетс» наиболее результативными в игре стали Кевин Портер (20 очков), Дануэл Хаус (18 очков) и Кристиан Вуд (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 108
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бруклин Нетс: Ирвинг - 31, Харрис - 28, Харден - 17, Клэкстон - 12, Гриффин - 11, Браун - 10, Грин - 6, Луваву-Кабарро - 3, Джордан - 2, Джонсон, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Олдридж, Перри, Шамет
Хьюстон Рокетс: Портер - 20, Хаус - 18, Вуд - 14, Олиник - 14, Браун - 11, Огастин - 11, Брэдли - 8, Тэйт - 8, Мартин - 4, Гордон, Лэмб, Маклемор, Нваба, Паттон, Уилсон, Уолл, Экзам

В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 113:108. В составе «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (36 очков), Джейлен Брансон (21 очко) и Кристапс Порзингис (19 очков). У «Селтикс» наиболее заметными были Джейсон Тейтум (25 очков), Джейлен Браун (24 очка) и Кемба Уокер (22 очка).

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 24, Уокер - 22, Смарт - 17, Притчард - 8, Фурнье - 6, Корнет - 4, Вагнер - 2, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Томпсон, Уильямс, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Даллас Маверикс: Дончич - 36, Брансон - 21, Порзингис - 19, Финни-Смит - 11, Ричардсон - 8, Хардуэй-младший - 7, Клебер - 5, Бёрк - 3, Мелли - 3, Бей, Грин, Коли-Стайн, Марьянович, Пауэлл, Редик, Терри, Хинтон

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Детройт» — «Портленд» (101:124), «Индиана» — «Майами» (87:92), «Мемфис» — «Юта» (107:111), «Оклахома» — «Торонто» (113:103, лучшим в составе победителей с 22 очками и девятью подборами стал Святослав Михайлюк), «Миннесота» — «Нью-Йорк» (102:101), «Сан-Антонио» — «Сакраменто» (120:106).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021