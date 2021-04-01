«Нетс» сильнее «Рокетс», «Бостон» уступил «Далласу», Михайлюк мощно выступил за «Тандер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 120:108.
В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (31 очко и 12 передач), Джо Харрис (28 очков) и Джеймс Харден (17 очков). У «Рокетс» наиболее результативными в игре стали Кевин Портер (20 очков), Дануэл Хаус (18 очков) и Кристиан Вуд (14 очков).
В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 113:108. В составе «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (36 очков), Джейлен Брансон (21 очко) и Кристапс Порзингис (19 очков). У «Селтикс» наиболее заметными были Джейсон Тейтум (25 очков), Джейлен Браун (24 очка) и Кемба Уокер (22 очка).
Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Детройт» — «Портленд» (101:124), «Индиана» — «Майами» (87:92), «Мемфис» — «Юта» (107:111), «Оклахома» — «Торонто» (113:103, лучшим в составе победителей с 22 очками и девятью подборами стал Святослав Михайлюк), «Миннесота» — «Нью-Йорк» (102:101), «Сан-Антонио» — «Сакраменто» (120:106).
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