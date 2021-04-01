Андре Драммонд не доиграл первый матч за «Лейкерс» из-за травмы

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд не смог доиграть дебютный матч за команду против «Милуоки Бакс» (97:112) из-за ушиба пальца правой ноги.

Драммонд покинул площадку на последней минуте второй четверти встречи и отправился в раздевалку. Баскетболист не вернулся на паркет во второй половине, завершив матч с 4 очками (2 из 6 с игры), 2 передачами, 1 подбором, 1 блок-шотом и 3 потерями за 14 минут. Рентген не выявил серьёзной травмы пальца у Драммонда. Ожидается, что центровой вернётся в строй в ближайшее время.

Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В лазарете «Лейкерс» уже находятся другие звёздные исполнители Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.