Энес Кантер: если я когда-либо вернусь в Европу, сгорит аэропорт

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер признался, что ждёт эмоциональной реакции фанатов, если он когда-нибудь решит перейти в «Панатинаикос». Ранее Кантер неоднократно говорил, что после карьеры в НБА хотел бы поиграть в «Панатинаикосе».
«Я смотрел видео прилёта Марио Хезоньи. Видел, как его встречали в аэропорту. И тогда я сказал, что если когда-нибудь вернусь в Европу, особенно в «Панатинаикос», то сгорит аэропорт! Фанаты будут сходить с ума. Это показывает, насколько они эмоциональные, как любят баскетбол и уважают игроков. Я очень сильно уважаю болельщиков.
Мне пишут многие фанаты в «Твиттере» и «Инстаграмме». Они призывают меня перейти в «Панатинаикос», говорят, что хотят увидеть меня в форме команды. Я уже говорил, что впечатлён отношением болельщиков к команде и игрокам, это действительно заслуживает огромного уважения», — цитирует Кантера Gazzetta.gr.
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