Ветеран НБА с 14-летним стажем завершил карьеру
Известный ветеран Табо Сефолоша принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Neue Zurcher Zeitung.
36-летний баскетболист был выбран на драфте НБА под 13-м номером и провел в лучшей лиге мира 14 сезонов. В минувшем году он защищал цвета «Хьюстон Рокетс», но не вернулся в команду, после того как руководство лиги приняло решение возобновить матчи в «пузыре» в Орландо.
Всего за годы карьеры в НБА Табо успел выступить в составе пяти клубов — «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер», «Атланта Хоукс», «Юта Джаз» и упомянутый «Хьюстон».
В регулярных чемпионатах на счету форварда 869 матчей (475 в старте), в которых он набирал 5,7 очка, собирал 3,7 подбора, совершал 1,4 передачи и 1,1 перехвата.
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