Алексей Швед выбыл из строя на 4 недели
Защитник «Химок» Алексей Швед в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (87:85 ОТ) получил травму. У игрока диагностирован перелом фаланги указательного пальца правой руки. Ожидается, что Швед пропустит следующие четыре недели, сообщает официальный сайт клуба.
Швед получил повреждение ещё в первой четверти встречи, но доиграл матч с командой из Франции до конца, набрав 32 очка и, таким образом, стал одним из главных соавторов победы. В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Алексей Швед по-прежнему остаётся в числе лучших скореров турнира. В среднем за матч он собирает коллекцию из 19,8 очка и 7,7 передачи.
«Химки» в 33-м туре регулярного чемпионата на выезде сыграют с московским ЦСКА.
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