Эксперт: за пять минут Андре Драммонд сделал больше, чем Марк Газоль за три месяца

Известный телеведущий и эксперт Шэннон Шарп поделился мнением о дебюте центрового Андре Драммонда за «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Милуоки Бакс» (97:112).

«За пять минут в «Лейкерс» Андре Драммонд сделал больше, чем Марк Газоль за три месяца. В чём подвох?» — написал Шарп на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Драммонд не сумел доиграть матч и покинул площадку на последней минуте второй четверти встречи. Баскетболист не вернулся на паркет во второй половине, завершив матч с 4 очками (2 из 6 с игры), 2 передачами, 1 подбором, 1 блок-шотом и 3 потерями за 14 минут.

Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В лазарете «Лейкерс» уже находятся другие звёздные исполнители Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.