«Лейкерс» прояснили степень серьёзности травмы Андре Драммонда

В «Лос-Анджелес Лейкерс» прояснили степень серьёзности травмы центрового Андре Драммонда. Напомним, он не смог доиграть дебютный матч за команду с «Милуоки Бакс» (97:112) из-за ушиба пальца правой ноги.

Как сообщает ESPN, баскетболист не пропустит больше одного–двух матчей.

Напомним, рентген, сделанный на арене клуба, не выявил у игрока перелома. Драммонд покинул площадку на последней минуте второй четверти встречи и отправился в раздевалку. Баскетболист не вернулся на паркет во второй половине, завершив матч с 4 очками (2 из 6 с игры), 2 передачами, 1 подбором, 1 блок-шотом и 3 потерями за 14 минут.

Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В лазарете «Лейкерс» уже находятся другие звёздные исполнители Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.