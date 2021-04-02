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Стефен Карри получит предложение контракта на $ 217 млн

Стефен Карри получит предложение контракта на $ 217 млн
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» планирует продлить контракт с разыгрывающим Стефеном Карри летом 2021 года и предложит ему продление на 217 млн долларов, сообщает The Athletic.

Переговоры продолжатся по окончании сезона. Новый контракт будет рассчитан на четыре года, Карри в случае принятия предложения может вновь стать самым высокооплачиваемым игроком НБА.

По действующему соглашению Стефен получает более 43 млн долларов в год, контракт истекает летом 2022 года. Если 33-летний Карри подпишет продление, то проведёт в «Уорриорз» как минимум 17 сезонов — только шесть игроков в истории НБА провели 17 или более лет за один клуб. Больше всего в форме одного клуба выступал легендарный «большой» «Даллас Маверикс» Дирк Новицки — 21 год.

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