«Зенит» разгромил АСВЕЛ с разницей «+34»
В Санкт-Петербурге завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал АСВЕЛ. Хозяева удачно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей в пять очков — 20:15. Но АСВЕЛ не опускал рук и к большому перерыву сократил отставание до четырёх очков — 37:41.
Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Зенит» оформил мощный рывок. Благодаря этому подопечные Паскуаля повели с преимуществом в 23 очка — 66:43.
В заключительном игровом отрезке «Зенит» продолжал контролировать происходящее на паркете и одержал победу с крупным счётом — 87:53.
Самым результативным в составе победителей стали Остин Холлинс и Билли Бэрон, набравшие по 15 очков. У АСВЕЛа 12 очков в активе Дэвида Лайти.
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
02 апреля 2021, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
87 : 53
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Зенит: Бэрон - 15, Холлинс - 15, Гудайтис - 13, Пангос - 10, Томас - 9, Блэк - 8, Понитка - 6, Риверс - 5, Пойтресс - 4, Зубков - 2, Фридзон, Хвостов
АСВЕЛ: Лайти - 12, Бако - 8, Коул - 8, Ховард - 8, Уолтон - 6, Фалль - 4, Кауди - 3, Ябуселе - 3, Дьо - 1, Лякомб, Нуа, Хэйс
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