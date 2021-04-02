«Зенит» разгромил АСВЕЛ с разницей «+34»

В Санкт-Петербурге завершился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал АСВЕЛ. Хозяева удачно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей в пять очков — 20:15. Но АСВЕЛ не опускал рук и к большому перерыву сократил отставание до четырёх очков — 37:41.

Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Зенит» оформил мощный рывок. Благодаря этому подопечные Паскуаля повели с преимуществом в 23 очка — 66:43.



В заключительном игровом отрезке «Зенит» продолжал контролировать происходящее на паркете и одержал победу с крупным счётом — 87:53.



Самым результативным в составе победителей стали Остин Холлинс и Билли Бэрон, набравшие по 15 очков. У АСВЕЛа 12 очков в активе Дэвида Лайти.