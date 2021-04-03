Стив Керр отреагировал на поражение «Голден Стэйт» с разницей "-53"

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на одно из крупнейших поражений команды в истории. Калифорнийцы в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» проиграли со счётом 77:130.

«Нас просто уничтожили. Говорить особо нечего. Унизительно для всех, кто принимал в этом участие», — приводит слова специалиста San Francisco Chronicle.

В матче с «Торонто» лучшим в составе «Голден Стэйт Уорриорз» стал Эндрю Уиггинс, набравший 15 очков. В целом, лишь три игрока добрались до двузначного количества набранных очков. Кроме Уиггинса это ещё сделали Джордан Пул и Нико Мэннион, записавшие в актив по 10 очков.

«Голден Стэйт» после этого поражения занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.