Владимир Гомельский назвал самого удобного соперника для ЦСКА в плей-офф Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что мадридский «Реал» станет самым удобным соперником для ЦСКА в плей-офф Евролиги.

«Кого бы мне хотелось видеть в качестве соперников ЦСКА в плей-офф? Я бы предпочёл „Реал“. На сегодня игра мадридцев наиболее удобна для ЦСКА», — написал специалист на своём официальном сайте.

Напомним, вчера, 2 апреля, ЦСКА одержал победу в матче Евролиги с «Химками». Благодаря этому, а также поражению «Фенербахче», «армейцы» заранее обеспечили себе место в топ-4 по итогам регулярного чемпионата, что даст гарантию преимущества домашней площадки в четвертьфинале плей-офф.

ЦСКА на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, мадридский «Реал» идёт на седьмой позиции.