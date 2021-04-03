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Владимир Гомельский назвал самого удобного соперника для ЦСКА в плей-офф Евролиги

Владимир Гомельский назвал самого удобного соперника для ЦСКА в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский считает, что мадридский «Реал» станет самым удобным соперником для ЦСКА в плей-офф Евролиги.

«Кого бы мне хотелось видеть в качестве соперников ЦСКА в плей-офф? Я бы предпочёл „Реал“. На сегодня игра мадридцев наиболее удобна для ЦСКА», — написал специалист на своём официальном сайте.

Напомним, вчера, 2 апреля, ЦСКА одержал победу в матче Евролиги с «Химками». Благодаря этому, а также поражению «Фенербахче», «армейцы» заранее обеспечили себе место в топ-4 по итогам регулярного чемпионата, что даст гарантию преимущества домашней площадки в четвертьфинале плей-офф.

ЦСКА на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, мадридский «Реал» идёт на седьмой позиции.

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