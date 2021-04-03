Майк Джеймс: нельзя отменить то, что я сделал и как помог команде в этом сезоне

Защитник ЦСКА Майк Джеймс опубликовал новую запись в своём «твиттере». Американский баскетболист ретвитнул подборку лучших моментов со своим участием в нынешнем сезоне.

«Нельзя отменить то, что я сделал и как помог команде в этом сезоне», — подписал видео Джеймс.

Тренерский штаб ЦСКА отстранил Джеймса от тренировок и игр после конфликта. Это произошло уже во второй раз за текущий сезон. В нынешнем сезоне 30-летний игрок в среднем за 20 минут на паркете в Единой лиге набирал 14,7 очка и отдавал 3,9 передачи.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что в настоящее время разрешить этот конфликт невозможно. В ближайшее время Джеймс улетит в США.