«Шарлотт» надолго потерял Гордона Хэйворда
Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НБА. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Хэйворд пропустит не менее четырёх недель.
Игрок «шершней» получил растяжение связок стопы в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Встреча закончилась победой «Шарлотт» со счётом 114:97.
31-летний форвард в нынешнем сезоне в среднем за игру набирает 19,6 очка, делает 5,8 подбора и отдаёт 4,1 передачи. «Шарлотт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хорнетс» одержали 25 побед и потерпели 23 поражения. Выше них располагаются лишь «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс».
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