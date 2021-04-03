Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Шарлотт» надолго потерял Гордона Хэйворда

«Шарлотт» надолго потерял Гордона Хэйворда
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд не сможет помочь своей команде в ближайших матчах регулярного чемпионата НБА. Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Хэйворд пропустит не менее четырёх недель.

Игрок «шершней» получил растяжение связок стопы в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Встреча закончилась победой «Шарлотт» со счётом 114:97.

31-летний форвард в нынешнем сезоне в среднем за игру набирает 19,6 очка, делает 5,8 подбора и отдаёт 4,1 передачи. «Шарлотт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хорнетс» одержали 25 побед и потерпели 23 поражения. Выше них располагаются лишь «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021