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«Реал» выбрал новую приоритетную трансферную цель вместо Майка Джеймса

«Реал» выбрал новую приоритетную трансферную цель вместо Майка Джеймса
Баскетбол / Евролига 0

Тренерский штаб «Реала» продолжает определять трансферные задачи клубу, с прицелом на следующий сезон. Одна из позиций, которая нуждается в усилении, — защитник. Ранее сообщалось, что в Мадриде заинтересованы в подписании контракта с бывшим лидером ЦСКА Майком Джеймсом, который уже покинул Москву, но официально ещё не разорвал контракт с армейцами.

Однако по информации портала Defensa Central, главный тренер «Реала» Пабло Ласо всё же отдаёт предпочтение приобретению одного из лидеров «Анадолу Эфес» Василие Мицича. Серб выступает за стамбульскую команду с 2018 года. В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в 32 матчах, набирая в них 16,4 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 5 передач.

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