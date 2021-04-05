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Клубы малых рынков готовят решительные меры после громких трансферов «Лейкерс» и «Нетс»

Клубы малых рынков готовят решительные меры после громких трансферов «Лейкерс» и «Нетс»
Баскетбол / НБА 0
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Руководство НБА стало чаще получать претензии со стороны клубов с маленьких рынков, утверждает ESPN. По данным источника, такие клубы выступают за пересмотр системы подписания игроков, контракты которых были выкуплены по ходу сезона. Клубы остались недовольны переходами Андре Драммонда в «Лос-Анджелес Лейкерс», Блэйка Гриффина и Ламаркуса Олдриджа в «Бруклин Нетс».

Менее обеспеченные клубы полагают, что действующий коллективный договор и система потолка зарплат выгодны клубам с больших рынков при подписании выкупленных игроков.

Генменеджеры клубов уже обсудили различные варианты решения проблемы. Например, одно из предложений — введение системы «слепых» торгов. Кроме того, предлагалось ввести компенсации для прошлой команды выкупленного игрока (пик второго раунда от новой команды), а также сдвиг рынка выкупов на период до дедлайна обменов.

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