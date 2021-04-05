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«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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«Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА и обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:77.

На протяжении всего матча хозяева не уступали в счёте. В первой четверти «Зениту» удалось обеспечить преимущество — 23:14. Во второй четверти отрыв петербургского клуба оставался около 10 очков, к большому перерыву команды подошли со счётом 46:38. В концовке третьей десятиминутки хозяевам удалось нарастить преимущество — 66:49. В концовке ЦСКА удалось сократить отрыв, однако сравняться с соперниками армейцам не удалось.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Уильям Томас, набравший 18 очков. По 19 очков ЦСКА принесли Йоханнес Фойгтман и Уилл Клайберн. «Зенит» (19-3) досрочно стал первым в регулярном чемпионате, УНИКС (15-5), ЦСКА (15-6) и «Локомотив-Кубань» (15-6) разыграют 2-4 места.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 апреля 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Томас - 18, Бэрон - 15, Захаров - 12, Пангос - 9, Понитка - 8, Фридзон - 6, Блэк - 5, Пойтресс - 5, Зубков - 3, Вольхин, Трушкин, Хвостов
ЦСКА: Хэкетт - 20, Клайберн - 19, Фойгтман - 19, Шенгелия - 10, Курбанов - 3, Лундберг - 3, Антонов - 2, Ухов - 1, Кочергин, Лопатин, Хоменко, Эрик
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