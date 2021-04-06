ESPN составил рейтинг молодых звёзд НБА. Стивен Эй Смит вышел из себя из-за Ламело Болла

Аналитик НБА Стивен Эй Смит высказал резкое недовольство рейтингом звёзд НБА моложе 25 лет, который опубликовал портал ESPN.



«Я люблю Ламело Болла и выбрал бы его лучшим новичком года, если бы он не травмировался. Этот парень – будущая звезда лиги. Я люблю Ламело, но подобные рейтинги подрывают доверие к ESPN. ESPN должен проверить на наркотики всех, кто составлял этот список. Это бред. Ламело Болл выше Девина Букера. Вы серьёзно? Ламело Болл выше Донована Митчелла? Ламело Болл выше Джейсона Тейтума? Что, чёрт побери, происходит? Я считаю, что ESPN должен вызвать службу безопасности прямо сейчас, прийти к тем, кто составлял этот список, выстроить в очередь и протестировать каждого из них», – заявил Смит в видео на своей странице в «Твиттере».

В топ-10 рейтинга вошли Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

Стоит отметить, что лучший новичок НБА-2020 Джа Морант («Мемфис Гриззлис») занял 15-е место, разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг находится на 16-й позиции.