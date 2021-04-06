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ЦСКА борется с «Реалом» и «Анадолу Эфесом» за лучшего по перехватам в Евролиге

ЦСКА борется с «Реалом» и «Анадолу Эфесом» за лучшего по перехватам в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0
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ЦСКА претендует на защитника «Басконии» Пиеррию Хенри, сообщает Encestando. Кроме того, в услугах игрока также заинтересованы мадридский «Реал» и «Анадолу Эфес».

Хенри является одним из лидеров команды из Витории. В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в 33 матчах (17 в старте), набирая в них 10,2 очка, собирая 3,2 подбора, совершая 7,3 передачи и 1,7 перехвата.

По количеству перехватов в среднем за игру Хенри является лучшим игроком Евролиги. Его ближайшие преследователи по этому показателю Ховард Сент-Рос (1,6 перехвата) и Лука Вильдоса (1,5 перехвата). Хенри перебрался в Европу в 2015 году, сразу после того, как не был выбран на драфте НБА. За это время он также выступал в тбилисской «Вите», немецком «Ульме», «Хапоэле» из Эйлата и турецком «Тофаше».

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