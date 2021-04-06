ЦСКА борется с «Реалом» и «Анадолу Эфесом» за лучшего по перехватам в Евролиге

ЦСКА претендует на защитника «Басконии» Пиеррию Хенри, сообщает Encestando. Кроме того, в услугах игрока также заинтересованы мадридский «Реал» и «Анадолу Эфес».
Хенри является одним из лидеров команды из Витории. В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в 33 матчах (17 в старте), набирая в них 10,2 очка, собирая 3,2 подбора, совершая 7,3 передачи и 1,7 перехвата.
По количеству перехватов в среднем за игру Хенри является лучшим игроком Евролиги. Его ближайшие преследователи по этому показателю Ховард Сент-Рос (1,6 перехвата) и Лука Вильдоса (1,5 перехвата). Хенри перебрался в Европу в 2015 году, сразу после того, как не был выбран на драфте НБА. За это время он также выступал в тбилисской «Вите», немецком «Ульме», «Хапоэле» из Эйлата и турецком «Тофаше».
- 6 апреля 2021
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
21:40
-
21:35
-
20:24
-
19:42
-
18:48
-
17:27
-
16:40
-
15:45
-
15:09
-
14:38
-
13:25
-
12:58
-
11:22
-
10:19
-
09:51
-
09:36
-
09:30
-
08:16
-
08:12
-
07:48
-
07:01
-
06:13
-
00:32
- 5 апреля 2021
-
23:22
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
21:57
-
20:53
-
19:25
-
18:23
-
18:14