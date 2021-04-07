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«Голден Стэйт» вырвал победу у «Милуоки», у Карри 41 очко, «Клипперс» разбили «Портленд»

«Голден Стэйт» вырвал победу у «Милуоки», у Карри 41 очко, «Клипперс» разбили «Портленд»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 122:121.

В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (41 очко), Келли Убре (19 очков) и Кент Бэйзмор (18 очков). У «Милуоки» наиболее результативными в матче стали Крис Миддлтон (28 очков), Джру Холидэй (27 очков) и Джефф Тиг (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 116
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 36, Леонард - 29, Джексон - 23, Зубац - 11, Беверли - 8, Казинс - 7, Батюм - 5, Моррис - 5, Паттерсон - 5, Мэнн - 2, Рондо - 2, Ибака, Кеннард, Коффи, Отуру, Скрабб
Портленд Трэйл Блэйзерс: Пауэлл - 32, Макколлум - 24, Ковингтон - 15, Кантер - 13, Лиллард - 11, Энтони - 8, Джонс - 6, Литтл - 5, Саймонс - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Нуркич, Эллеби

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 133:116. В составе «Клипперс» лучшими на паркете были Пол Джордж (36 очков), Кавай Леонард (29 очков и 12 подборов) и Реджи Джексон (23 очка). У «Портленда» наиболее заметными на площадке были Норман Пауэлл (32 очка), Си Джей Макколлум (24 очка) и Роберт Ковингтон (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
07 апреля 2021, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 121
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Убре - 19, Бэйзмор - 18, Уайзмен - 13, Пул - 10, Уиггинс - 9, Грин - 6, Луни - 4, Ли - 2, Манньон, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 28, Холидэй - 27, Тиг - 15, Портис - 13, Лопес - 11, Адетокунбо - 10, Форбс - 8, Дивинченцо - 6, Коннотон - 3, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора, Такер

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Бостон» – «Филадельфия» (96:106), «Торонто» –«Лейкерс» (101:110), «Индиана» – «Чикаго» (97:113), «Атланта» – «Нью-Орлеан» (123:107), «Майами» – «Мемфис» (112:124), «Денвер» – «Детройт» (134:119).

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