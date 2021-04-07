«Голден Стэйт» вырвал победу у «Милуоки», у Карри 41 очко, «Клипперс» разбили «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 122:121.

В составе победителей лучшими в игре были Стефен Карри (41 очко), Келли Убре (19 очков) и Кент Бэйзмор (18 очков). У «Милуоки» наиболее результативными в матче стали Крис Миддлтон (28 очков), Джру Холидэй (27 очков) и Джефф Тиг (15 очков).

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 133:116. В составе «Клипперс» лучшими на паркете были Пол Джордж (36 очков), Кавай Леонард (29 очков и 12 подборов) и Реджи Джексон (23 очка). У «Портленда» наиболее заметными на площадке были Норман Пауэлл (32 очка), Си Джей Макколлум (24 очка) и Роберт Ковингтон (15 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Бостон» – «Филадельфия» (96:106), «Торонто» –«Лейкерс» (101:110), «Индиана» – «Чикаго» (97:113), «Атланта» – «Нью-Орлеан» (123:107), «Майами» – «Мемфис» (112:124), «Денвер» – «Детройт» (134:119).