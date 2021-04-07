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«Лейкерс» выиграли борьбу у «Филадельфии» за отчисленного игрока

«Лейкерс» выиграли борьбу у «Филадельфии» за отчисленного игрока
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли борьбу за защитника Бена Маклемора у «Филадельфии Сиксерс», сообщает NBA Retweet. Ранее баскетболист согласовал с «озёрными» контракт до конца сезона.

Маклемор начинал сезон в «Хьюстон Рокетс», откуда был отчислен на выходных. В 32 матчах нынешнего сезона Маклемор в среднем набирал 7,4 очка и делал 2,1 подбора. Точность трёхочковых бросков составила 33,1%.

«Лейкерс» и «Филадельфия» стремятся укрепить составы к плей-офф. Обе команды называются в числе претендентов на титул. «Филадельфия» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Лейкерс» находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, однако потеряли лидирующие позиции после потери из-за травм звёздных баскетболистов Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса.

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