Инсайдер предоставил важную информацию по Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису

Известный журналист Марк Стейн предоставил обновлённую информацию, касающуюся восстановления лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Оба баскетболиста восстанавливаются после травм.

«Дэвис вернётся в состав после пятиматчевой выездной серии «Лейкерс». Что касается Леброна, то ожидается, что он восстановится к концу месяца и сможет набрать форму», — приводит слова инсайдера Essentially Sports.

Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Он ранее получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу.

Что касается Дэвиса, то он пропустил уже 22 матча. Энтони восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.

«Лейкерс» с 7 по 14 апреля предстоит провести матчи с командами Восточной конференции НБА.