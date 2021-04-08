Гомельский: у «Чикаго» Майкла Джордана сегодня не было бы шансов обыграть «Бруклин»

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о сравнении «Чикаго Буллз» 1998 года и нынешнего состава «Бруклин Нетс». По мнению Гомельского, звёздный «Чикаго» с Майклом Джорданом не сумел бы обыграть команду, в которой блистают Кевин Дюрант, Джеймс Харден и другие баскетболисты.

«Невозможно сравнивать то, как играли в баскетбол в конце 90-х и как играют сегодня. У «Чикаго» сегодня не было бы шансов обыграть «Бруклин». Как по позициям (по амплуа), так и по тактике. И я не знаю, как сравнивать таланты Джордана, Пиппена, Кукоча с талантами Хардена, Дюранта и Ирвинга», — написал Гомельский на своём сайте.

«Бруклин» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, являясь одним из фаворитов нынешнего сезона.