От Тиммы и Седоковой убежала собака. Её нашли девушки-подписчицы из «Инстаграма»

Известная певица Анна Седокова, являющаяся супругой игрока «Химок» Яниса Тиммы, рассказала, как от них убежала собака. По словам Седоковой, собаку породы сиба-ину по кличке Маруся нашли пользователи.

«Маруся дома – и это огромное счастье. Сидит, смотрит на нас и кажется не понимает, почему родители так волновались. Сегодня утром в 9 часов Янис гулял с Мамбой и Мару, и она вывернулась из ошейника и как рванула в сторону леса, затем железной дороги и гаражей. Она очень свободолюбива и обожает играться и убегать. Догони меня. Мы догоняли её до 12. Я и не знала, что у нас рядом с домом есть незакрытая железная дорога, на которую могут подняться даже дети. А за этой железной дорогой начинаются чуть ли не заброшенные дома. Из которых люди выкидывают мусор прямо из окон. Я не шучу. Просто под окнами мусорка. 3 часа мы ходили и кричали по этому району: «Маруся! Марусечка!»

За эти три часа я судорожно проверяла «директ» в надежде, что кто-то её нашел. И там я видела слова поддержки и другие слова. На меня кричали матом, обзывали, критиковали, что я не так скорблю. Что если запостила голубей, то забыла о Марусе. И я подумала, как же страшно, когда случается горе. Ведь все знают, как надо скорбить. А любой проблеск надежды, который нужен в этот момент как воздух, поддаётся критике некоторых», — написала Седокова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Седоковой.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.