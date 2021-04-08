Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин рассказали о моменте, приведшем к их конфликту в «Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и его экс-одноклубник, ныне выступающий за «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделились воспоминаниями о событиях сезона-2018/2019.



Игроки вспомнили о моменте, с которого начался их конфликт. В матче с «Клипперс» «Голден Стэйт» мог победить в основное время, но команда не отметилась результативными действиями в последней атаке при счете 106:106. Грин взял подбор за шесть секунд до конца и пересёк центральную линию. Дюрант просил мяч для совершения решающего броска, однако Дрэймонд так и не отдал пас, почти потеряв мяч после контакта с защитниками.



После этого момента между Грином и Дюрантом произошёл конфликт, игроки кричали друг другу оскорбления. Центровому Демаркусу Казинсу пришлось оттягивать Грина от Дюранта, чтобы не допустить развития конфликта. Грин заявил, что на самом деле собирался отдать пас Дюранту, но не смог.



«Я уже собирался отдать передачу назад на Кевина. И неожиданно попал мячом себе в ногу на дриблинге. Все пошло не по плану», – приводит слова Грина «Твиттер» Bleacher Report.



Дюрант заявил, что у них с Грином были разные взгляды на развитие атаки.



«Я хотел решить этот момент сам. Дрэймонд видел ситуацию по-другому. В этом заключался наш конфликт», – признался Кевин.