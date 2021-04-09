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«Лейкерс» проиграли «Майами», дабл-дабл Порзингиса принёс «Далласу» победу над «Милуоки»

«Лейкерс» проиграли «Майами», дабл-дабл Порзингиса принёс «Далласу» победу над «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 110:104.

В составе победителей лучшим на площадке были Джимми Батлер (28 очков), Виктор Оладипо (18 очков) и Тайлер Хироу (15 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Кентавиус Колдуэлл-Поуп (28 очков), Андре Драммонд (15 очков и 12 подборов) и Уэсли Мэттьюз (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 28, Оладипо - 18, Хироу - 15, Адебайо - 13, Робинсон - 11, Горан Драгич - 10, Ариза - 8, Ачиува - 7, Бьелица, Винсент, Игуодала, Нанн, Окпала, Страс, Хаслем
Лос-Анджелес Лейкерс: Колдуэлл-Поуп - 28, Драммонд - 15, Мэттьюз - 14, Моррис - 12, Харрелл - 10, Шрёдер - 10, Маклемор - 6, Карузо - 5, Маккинни - 4, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок, Кузма, Марк Газоль, Хортон-Такер

В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 116:101. В составе «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (27 очков, девять подборов и девять передач), Кристапс Порзингис (26 очков и 17 подборов) и Джош Ричардсон (14 очков). У «Бакс» наиболее заметными в игре стали Донте Дивиченцо (22 очка), Бобби Портис (20 очков и 14 подборов) и Брук Лопес (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Порзингис - 26, Ричардсон - 14, Клебер - 12, Хардуэй-младший - 12, Финни-Смит - 9, Пауэлл - 8, Мелли - 6, Брансон - 2, Бей, Бёрк, Грин, Коли-Стайн, Марьянович, Редик, Терри, Хинтон
Милуоки Бакс: Дивинченцо - 22, Портис - 20, Лопес - 16, Миддлтон - 14, Холидэй - 13, Тиг - 6, Коннотон - 4, Форбс - 3, Адетокунбо - 2, Toupane - 1, Адетокунбо, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора, Такер
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