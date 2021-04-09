«Лейкерс» проиграли «Майами», дабл-дабл Порзингиса принёс «Далласу» победу над «Милуоки»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 110:104.
В составе победителей лучшим на площадке были Джимми Батлер (28 очков), Виктор Оладипо (18 очков) и Тайлер Хироу (15 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Кентавиус Колдуэлл-Поуп (28 очков), Андре Драммонд (15 очков и 12 подборов) и Уэсли Мэттьюз (14 очков).
В другом матче игрового дня «Даллас Маверикс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 116:101. В составе «Маверикс» лучшими на паркете были Лука Дончич (27 очков, девять подборов и девять передач), Кристапс Порзингис (26 очков и 17 подборов) и Джош Ричардсон (14 очков). У «Бакс» наиболее заметными в игре стали Донте Дивиченцо (22 очка), Бобби Портис (20 очков и 14 подборов) и Брук Лопес (16 очков).
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