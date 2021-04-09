Эксперт: Стефен Карри — не выдающийся игрок. Я говорил об этом годами

Эксперт FOX Sports Роб Паркер поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«В этом году Стеф Карри должен был стать выдающимся игроком. «Он изменил НБА, ему не нужен Кевин Дюрант», — вот что люди говорили о Карри, называли его MVP. MVP? Вы шутите? Стеф Карри — не выдающийся игрок, как о нём все говорят. И я повторяю это годами. Да, он забрасывал много трёхочковых, но это были не те важные броски, которые необходимы, чтобы выигрывать матчи. Если бы не Кевин Дюрант, «Уорриорз» не взяли бы эти два титула. Я в этом уверен.



Карри — парень, который никогда не становился MVP финальной серии НБА, у которого отобрали его команду и карманные деньги, когда появился Кевин Дюрант. Знаете почему? Потому что Кевин Дюрант был лучшим игроком «Уорриорз», все это знают.



Стеф Карри, у тебя был шанс показать всем, что тебе не нужен Дюрант, Клэй Томпсон или кто-либо ещё. Начни забрасывать мячи с центра площадки, когда это важно. Иначе твою команду продолжат «избивать» в каждом матче, ведь Карри и «Уорриорз» — аутсайдеры. В команде есть «величайший игрок», а они всё равно аутсайдеры! В НБА полно слабых команд, так побеждайте их, Стеф! Без Кевина Дюранта «Уорриорз» — просто ничто. Теперь Клэй Томпсон может стать ключом к успеху, раз уж Карри не смог поднять команду», — сказал Паркер.