Майк Джеймс не нашёл клуб в НБА. ЦСКА отчислит его и присмотрел на замену звезду Евролиги
Разыгрывающий Майк Джеймс, который со скандалом был отстранён от матчей в составе ЦСКА, не смог трудоустроиться в НБА, как рассчитывал после отъезда в США, сообщает Basketball-Evolution в «Твиттере».
По сведениям источников, баскетболист, вероятнее всего, будет официально отчислен из ЦСКА в межсезонье. Не исключено, что армейцы попробуют заполучить защитника «Маккаби» и сборной Турции Скотти Уилбекина.
Напомним, в ходе нынешнего сезона в ЦСКА несколько раз вспыхивали конфликты между главным тренером команды Димитрисом Итудисом и Майком Джеймсом. В итоге американец был окончательно выведен из состава. Президент московского клуба Андрей Ватутин дал понять, что противоречия между Итудисом и Джеймсом неразрешимы.
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