«Зенит» находится в одной победе от первого в истории выхода в плей-офф Евролиги
«Зенит» обыграл израильский «Маккаби» со счётом 86:69 в домашнем матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным в составе «Зенита» стал Остин Холлинс, набравший 15 очков. У гостей 15 баллов набрал Тайлер Дорси.
«Зенит» находится на восьмом месте в турнирной таблице, последний матч регулярного чемпионата команда Хавьера Паскуаля проведёт 12 апреля дома против греческого «Панатинаикоса». В случае победы клуб из Санкт-Петербурга гарантирует себе первый в истории выход в плей-офф Евролиги.
Ранее выход в плей-офф обеспечил другой российский клуб — ЦСКА. Подопечные Димитриса Итудиса в 34-м туре обыграли французский АСВЕЛ (88:70) и забронировали второе место в регулярном чемпионате.
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
23:26
-
23:23
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:45
-
21:45
-
21:13
-
19:34
-
18:48
-
17:29
-
16:17
-
15:37
-
15:07
-
14:50
-
13:50
-
12:41
-
12:12
-
11:28
-
10:28
-
09:32
-
09:30
-
08:04
-
07:26
-
06:30
-
00:13
- 8 апреля 2021
-
23:09
-
22:31
-
21:52
-
20:57
-
19:42
-
18:48
-
17:48
-
16:31
-
15:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам