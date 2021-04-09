«Зенит» находится в одной победе от первого в истории выхода в плей-офф Евролиги

«Зенит» обыграл израильский «Маккаби» со счётом 86:69 в домашнем матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным в составе «Зенита» стал Остин Холлинс, набравший 15 очков. У гостей 15 баллов набрал Тайлер Дорси.

«Зенит» находится на восьмом месте в турнирной таблице, последний матч регулярного чемпионата команда Хавьера Паскуаля проведёт 12 апреля дома против греческого «Панатинаикоса». В случае победы клуб из Санкт-Петербурга гарантирует себе первый в истории выход в плей-офф Евролиги.

Ранее выход в плей-офф обеспечил другой российский клуб — ЦСКА. Подопечные Димитриса Итудиса в 34-м туре обыграли французский АСВЕЛ (88:70) и забронировали второе место в регулярном чемпионате.