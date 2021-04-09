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Пау Газоль набрал первые очки в Евролиге с 2000 года

Пау Газоль набрал первые очки в Евролиге с 2000 года
Баскетбол / Евролига 0

Центровой Пау Газоль вышел в составе «Барселоны» на матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Баварии». 40-летний испанец провёл первый матч в Евролиге за 20 лет. 20 декабря 2000 года в матче против «Вероны» (96:84) Газоль набрал 18 очков, в следующих сезонах он выступал в НБА.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в «Твиттере» Евролиги.

Пау начинал профессиональную карьеру в «Барселоне». В 2001 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где был выбран под третьим номером. Большую часть карьеры провёл за океаном. В НБА защищал цвета «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Газоль — один из лучших европейских игроков в истории НБА.

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