«Голден Стэйт» проиграл, несмотря на 32 очка Карри, «Клипперс» разбили «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 110:107.
В составе победителей лучшими на площадке были Руи Хатимура (22 очка), Брэдли Бил (20 очков), Робин Лопес (20 очков) и оформивший трипл-дабл Рассел Уэстбрук (19 очков, 14 подборов и 14 передач). Украинский центровой Алексей Лень набрал 15 очков. В составе «Уорриорз» наиболее результативными были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (23 очка) и Джеймс Уайзмен (18 очков).
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 126:109. В составе «Клипперс» лучшими на паркете были Кавай Леонард (31 очко), Реджи Джексон (26 очков) и Николя Батюм (17 очков). У «Рокетс» наиболее заметными стали Кристиан Вуд (23 очка), Дже'Шон Тэйт (18 очков) и Стерлинг Браун (15 очков).
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