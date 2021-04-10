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«Голден Стэйт» проиграл, несмотря на 32 очка Карри, «Клипперс» разбили «Хьюстон»

«Голден Стэйт» проиграл, несмотря на 32 очка Карри, «Клипперс» разбили «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0
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В матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 110:107.

В составе победителей лучшими на площадке были Руи Хатимура (22 очка), Брэдли Бил (20 очков), Робин Лопес (20 очков) и оформивший трипл-дабл Рассел Уэстбрук (19 очков, 14 подборов и 14 передач). Украинский центровой Алексей Лень набрал 15 очков. В составе «Уорриорз» наиболее результативными были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (23 очка) и Джеймс Уайзмен (18 очков).

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Убре - 23, Уайзмен - 18, Уиггинс - 15, Ли - 10, Грин - 5, Бэйзмор - 4, Луни, Манньон, Мюлдер, Пул, Пэйтон II, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 22, Бил - 20, Лопес - 20, Уэстбрук - 19, Лень - 15, Дав. Бертанс - 6, Смит - 4, Авдия - 2, Нето - 2, Бонга, Брайант, Гилл, Гэффорд, Мэтьюз, Уинстон, Хатчинсон

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 126:109. В составе «Клипперс» лучшими на паркете были Кавай Леонард (31 очко), Реджи Джексон (26 очков) и Николя Батюм (17 очков). У «Рокетс» наиболее заметными стали Кристиан Вуд (23 очка), Дже'Шон Тэйт (18 очков) и Стерлинг Браун (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Джексон - 26, Батюм - 17, Мэнн - 16, Зубац - 10, Моррис - 9, Паттерсон - 6, Коффи - 5, Казинс - 3, Кеннард - 3, Fitts, Беверли, Джордж, Ибака, Отуру, Рондо, Скрабб
Хьюстон Рокетс: Вуд - 23, Тэйт - 18, Браун - 15, Мартин - 14, Портер - 14, Олиник - 13, Брэдли - 6, Огастин - 6, Brooks, Гордон, Джеффрис, Лэмб, Нваба, Уилсон, Уолл, Хаус, Экзам
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