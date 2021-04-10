Владимир Гомельский оценил расклад сил в серии ЦСКА — «Фенербахче» и предсказал победителя

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния в рамках плей-офф Евролиги, в котором ЦСКА померится силами с «Фенербахче».

«Фенербахче» очень сильно провёл последнюю треть турнира. Тренер Кокошков набрался опыта, заставил команду поверить в свои силы и схемы. Я не смотрел две последние игры «Фенербахче» в сезоне, но и без этого могу сказать, что у стамбульцев многое в атаке зависит от состояния Веселы.

Буду ждать первой игры серии против ЦСКА, чтобы понять, как Кокошков собирается переигрывать Итудиса. Очень интересная дуэль тренеров. Ну и хотелось бы, чтобы Шенгелия, Хэккетт и Боломбой вернулись в строй. Многое будет зависеть от состояния Веселы. Но в любом случае в серии будет победа ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.