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Владимир Гомельский оценил расклад сил в серии ЦСКА — «Фенербахче» и предсказал победителя

Владимир Гомельский оценил расклад сил в серии ЦСКА — «Фенербахче» и предсказал победителя
Баскетбол / Евролига 0
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния в рамках плей-офф Евролиги, в котором ЦСКА померится силами с «Фенербахче».

«Фенербахче» очень сильно провёл последнюю треть турнира. Тренер Кокошков набрался опыта, заставил команду поверить в свои силы и схемы. Я не смотрел две последние игры «Фенербахче» в сезоне, но и без этого могу сказать, что у стамбульцев многое в атаке зависит от состояния Веселы.

Буду ждать первой игры серии против ЦСКА, чтобы понять, как Кокошков собирается переигрывать Итудиса. Очень интересная дуэль тренеров. Ну и хотелось бы, чтобы Шенгелия, Хэккетт и Боломбой вернулись в строй. Многое будет зависеть от состояния Веселы. Но в любом случае в серии будет победа ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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