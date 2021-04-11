Евгений Пашутин: мы должны остановить лидеров соперника — Лейманиса и Клайберна

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».
«Нам следует действовать в этом матче от защиты. Должны остановить лидеров соперника, Лейманиса и Клайберна, а также контролировать подбор и жёстко играть в трёхсекундной зоне против Кука и Веремеенко. В нападении нужно организовать быстрое движение мяча и играть в командный баскетбол. Отправляемся в Минск только за победой!» — приводит слова Пашутина пресс-служба клуба.
«У нас было много времени для того, чтобы подготовиться к матчу, поэтому спокойно разобрали комбинации соперника и отработали свои взаимодействия. В составе «Цмоки» выделил бы Клайберна и Лейманиса, от которых зависит всё нападение команды. Нам нужно хорошо сыграть в защите, быть внимательными и сконцентрированными. Мы должны показать свою игру, и победа от нас не уйдёт», — добавил защитник Григорий Мотовилов.
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