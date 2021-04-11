ЦСКА одержал разгромную победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 100:77.
Москвичи начали матч не очень уверенно, и в первой четверти их преимущество над соперником составляло всего одно очко — 23:22. Во второй десятиминутке армейцы начали постепенно увеличивать отрыв, а в её концовке совершили уверенный рывок — 58:39. После большого перерыва преимущество команды перевалило за 25 очков. Третья четверть завершилась со счётом 73:54. В концовке встречи гости не смогли ничего противопоставить москвичам. На протяжении всего матча ЦСКА не уступал в счёте. В составе ЦСКА по 15 очков набрали Уилл Клайберн и Иффе Лундберг. У «Астаны» Майкл Томпсон записал себе в актив 18 очков.
Московский ЦСКА впервые не сумел выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ с момента введения нового формата соревнований. На данный момент команда занимает в турнирной таблице третье место (16-6). Победителем регулярного сезона досрочно стал «Зенит».
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