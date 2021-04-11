Хавьер Паскуаль: «Зениту» предстоит сыграть с невероятно сложным противником

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».
«Панатинаикос» — возможно, самая габаритная команда в Евролиге, игроки больше наших на всех позициях. Возможно, именно поэтому они вторые по подборам в атаке в этом соревновании — это одна из их сильных сторон. Конечно, рост игроков влияет на тактику противника как в защите, так и в нападении. «Панатинаикос» из тех команд, играть против которых некомфортно. Это один из самых именитых клубов в Евролиге, и хотя в этом сезоне они не нашли способа оказаться в плей-офф, я уверен, что нам предстоит сыграть с невероятно сложным противником.
Сейчас, когда мы обыграли АСВЕЛ, ЦСКА и «Маккаби», у нас снова хороший отрезок, но мы прекрасно знаем, что каждый следующий матч отличается от предыдущего. «Зенит» должен быть готов к трудной игре в понедельник, которая для нас как финал. Сейчас мы в ситуации, когда 19 побед недостаточно, чтобы быть в топ-8, нам нужна 20-я, и мы постараемся добыть её», — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».
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