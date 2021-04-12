Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» разгромил «Орландо», «Спёрс» вырвали победу у «Маверикс»

«Милуоки» разгромил «Орландо», «Спёрс» вырвали победу у «Маверикс»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Орландо Мэджик» со счётом 124:87.

В составе победителей лучшими в игре стали Крис Миддлтон (21 очко), Бобби Портис (16 очков и 10 подборов) и Брин Форбс (13 очков). У «Орландо» наиболее результативными на площадке были Мохамед Бамба (21 очко), Коул Энтони (12 очков) и Майкл Картер-Уильямс (9 очков).

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
87 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Бамба - 21, Энтони - 12, Картер-Уильямс - 9, Харрис - 9, Картер - 8, Бэйкон - 7, Хэмптон - 7, Эннис - 6, Cannady - 4, Росс - 4, Айзек, Мане, Океке, Портер, Рэндл, Фульц
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Портис - 16, Форбс - 13, Холидэй - 12, Коннотон - 11, Нвора - 11, Дивинченцо - 9, Лопес - 9, Меррилл - 8, Адетокунбо - 7, Куруч - 5, Тиг - 2, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Такер

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» в гостях обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 119:117. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Демар Дерозан (33 очка), Деджанте Мюррей (25 очков) и Лонни Уокер (13 очков). У «Маверикс» наиболее заметными в игре стали Кристапс Порзингис (31 очко и 15 подборов), Лука Дончич (29 очков) и Джош Ричардсон (16 очков).

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 119
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Порзингис - 31, Дончич - 29, Ричардсон - 16, Брансон - 11, Пауэлл - 9, Финни-Смит - 9, Мелли - 6, Бёрк - 4, Хардуэй-младший - 2, Бей, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Марьянович, Редик, Терри, Хинтон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 33, Мюррей - 25, Уокер - 13, Пёлтль - 12, Джонсон - 9, Уайт - 9, Гэй - 7, Миллз - 6, Ойбанкс - 5, Бэйтс-Диоп, Васселл, Джонс, Дьенг, Лайлз, Саманич, Уэзерспун

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Кливленд» – «Нью-Орлеан» (109:116), «Нью-Йорк» – «Торонто» (102:96), «Мемфис» – «Индиана» (125:132), «Миннесота» – «Чикаго» (121:117).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021