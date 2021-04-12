«Милуоки» разгромил «Орландо», «Спёрс» вырвали победу у «Маверикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Орландо Мэджик» со счётом 124:87.

В составе победителей лучшими в игре стали Крис Миддлтон (21 очко), Бобби Портис (16 очков и 10 подборов) и Брин Форбс (13 очков). У «Орландо» наиболее результативными на площадке были Мохамед Бамба (21 очко), Коул Энтони (12 очков) и Майкл Картер-Уильямс (9 очков).

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» в гостях обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 119:117. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Демар Дерозан (33 очка), Деджанте Мюррей (25 очков) и Лонни Уокер (13 очков). У «Маверикс» наиболее заметными в игре стали Кристапс Порзингис (31 очко и 15 подборов), Лука Дончич (29 очков) и Джош Ричардсон (16 очков).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Кливленд» – «Нью-Орлеан» (109:116), «Нью-Йорк» – «Торонто» (102:96), «Мемфис» – «Индиана» (125:132), «Миннесота» – «Чикаго» (121:117).