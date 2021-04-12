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Экс-одноклубник рассказал удивительный факт о Деннисе Родмане

Экс-одноклубник рассказал удивительный факт о Деннисе Родмане
Баскетбол / НБА 0

Бывший баскетболист НБА Джад Бюхлер раскрыл некоторые подробности о личности легенды лиги Деннисе Родмане. По словам Бюхлера, экстравагантный имидж и поведение Родмана были лишь образом, а на деле баскетболист был совершенно другим.

«Деннис был потрясающим одноклубником. Когда он оказывался в свете камер, то начинал действовать иначе, создавать шоу, становился взрывным. Но люди ошибаются, когда думают, что он таким был всегда. В раздевалке он был очень спокойным и добрым, щедрым по отношению ко всем.

Более того, можно было даже сказать, что он был застенчивым, мало говорил. Я не думаю, что мне кто-то поверит, учитывая поведение Родмана перед камерами. Но, если честно, он был одним из моих любимых одноклубников», — цитирует Бюхлера Hoops Hype.

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