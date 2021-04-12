Жена лучшего игрока «Реала» отреагировала на слухи об уходе мужа из клуба

Паула Гримон, супруга центрового «Реала» Эди Тавареша отреагировала на слухи о возможном уходе мужа из клуба. Ранее появились слухи, согласно которым баскетболист из Кабо-Верде может перебраться в НБА. При этом контракт Тавареша с «Реалом» действует до 2024 года.
«Всем привет! Я просто хочу, чтобы вы не беспокоились. Я хочу напомнить вам об одном с помощью этого фото. Просто говорю: «Вперёд, Мадрид и ничего более!» — написала Паула в своём «твиттере», опубликовав фото мужа после подписания контракта до 2024 года.
«Реал» квалифицировался в плей-офф Евролиги. Мадридцы в плей-офф сыграют с «Анадолу Эфес» из Турции.
В текущем розыгрыше Евролиги Эди набирает рекордные в карьере 11,7 очка и 8,2 подбора за 26 минут. Он уже выступал в НБА с 2015 по 2017 годы. Тогда он провёл 13 матчей за «Атланту Хоукс» и «Кливленд Кавальерс».
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