Виктору Оладипо предрекли неутешительные перспективы при выходе на рынок

Инсайдер Айра Виндерман поделился мнением о перспективах защитника «Майами Хит» Виктора Оладипо, который летом станет неограниченно свободным агентом. Как считает Виндерман, Оладипо вряд ли получит максимальное соглашение из-за травмы правого колена, которую он получил 8 апреля.

Игрок за последние 2,5 года перенёс уже несколько операций на колене. Из-за очередного повреждения он пропустит не менее четырёх матчей. При этом точные сроки восстановления Оладипо пока неизвестны.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отказался отвечать на вопрос о возможном возвращении Оладипо в строй до конца сезона.

В марте защитник перебрался в «Майами» из «Хьюстон Рокетс». Но за новую команду он провёл лишь четыре матча. В среднем Оладипо набирает по 12 очков за матч. За последний год в контракте защитник получит $ 21 млн.