Мальцев: Мозгов нам помог, как мог, но главное — после матча его не беспокоило колено

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал победу (89:83) над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Очень рад за ребят, которые после тяжелейшей предыдущей недели вступили в ещё более тяжёлую неделю и смогли одержать победу. У нас был двойной выезд в Евролиге, мы вернулись на выходных и сразу же вступили в бой, потому что в данный момент любая команда, попала она в плей-офф или нет, борется и играет, о чём было сказано ребятам до матча. Они вышли на площадку и выдержали непростую игру. Также очень важно, что спустя три с половиной года вернулся на площадку Тимофей Мозгов. Это был ключевой момент: он нам помог, как мог, но главное — после матча его не беспокоило колено. Это значит, что мы будем работать дальше», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».
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