Игрок российского клуба признан MVP плей-офф Лиги чемпионов

Защитник «Нижнего Новгорода» Кейси Шеферд признан самым ценным игроком плей-офф Лиги чемпионов ФИБА, сообщает пресс-служба соревнований.

«Я благодарен за эту награду и рад, что играю достаточно хорошо, чтобы меня признали MVP. Это отличное чувство. В начале сезона никто по-настоящему не возлагал на нас больших надежд, так что тот факт, что мы смогли попасть в «Финал восьми», заняв первое место в группе, довольно много значит. Я счастлив, что смог стать частью этого успеха и сыграть в нём свою роль.



Что касается плей-офф, я чувствовал, что играю достаточно хорошо. Но я знаю, что у меня есть потенциал, чтобы играть ещё лучше», — прокомментировал Шеферд.

В среднем Шеферд набирал по 20,5 очка, 5 подборов и 5 передач за игру. Его коэффициент полезности в среднем составлял 22,2.