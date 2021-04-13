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Стефен Карри обновил феноменальные исторические рекорды и превзошел великого Чемберлена

Стефен Карри обновил феноменальные исторические рекорды и превзошел великого Чемберлена
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (116:107) набрал 53 очка (4/6 двухочковых, 10/18 трёхочковых, 15/16 штрафных), 6 подборов и 4 передачи за 36 минут на площадки.

Карри превзошёл легендарного Уилта Чемберлена и вышел на первое место в истории франшизы по количеству набранных очков. В активе Стефена теперь 17 818 очков в составе «Уорриорз», у Чемберлена — 17 783.

Карри провёл 18-ю игру за карьеру с 10+ трёхочковых, что является новым историческим рекордом лиги. Стефен обновил своё же достижение. У Клэя Томпсона 5 таких матчей, он второй после Карри в списке игроков с 10+ дальних попаданий. Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард и Джей Ар Смит делали это трижды.

Карри уже в седьмой раз набирает 50+ очков и 10+ трёхочковых. Это лучший результат в истории НБА. Ни один другой игрок не делал этого более двух раз. В активе Карри 7 матчей подряд с результативностью 30+ очков — лучший результат для игроков «Голден Стэйт» со времен Рика Бэрри в 1967 году.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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