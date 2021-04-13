Стив Керр: ещё один печальный день в Америке. Это просто ужасно

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал гибель 20-летнего темнокожего парня Данте Райта. Он был застрелен полицейским в Миннеаполисе.

«Моя реакция на это? Ещё один печальный день в Америке. Это просто ужасно.

Перенос нашего матча даже не обсуждался. Я услышал о произошедшем после разминки. И меня не удивило, что были отложены игры, учитывая, что на прошлой неделе начался судебный процесс над Дереком Шовином, учитывая, как себя всё нестабильно в Миннеаполисе.

Я думаю о жертвах и их семьях. Надеюсь, что они смогут обрести покой», — цитирует Керра NBC.

12 апреля в Миннесоте вспыхнули протесты после убийства темнокожего 20-летнего мужчины, который был застрелен полицейскими. Молодого человека остановили, когда он ехал за рулём автомобиля. После проверки документов мужчина попытался скрыться. Позднее выяснилось, что у полицейских был ордер на его арест.



После инцидента у полицейского участка собралась толпа. Для разгона митингующих применили слезоточивый газ и резиновые пули.