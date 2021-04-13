Мальцев утверждён в должности главного тренера «Химок»

Андрей Мальцев, исполняющий обязанности тренера «Химок», утверждён в должности главного тренера команды. Отныне в отношении Мальцева не будет использоваться приставка и.о. Функции главного тренера он выполнял с 15 января, когда в отставку был отправлен Римас Куртинайтис.

«Благодарю руководство клуба за доверие и поддержку. Хочу сказать особое спасибо нашей команде: игрокам, тренерскому штабу, персоналу, которые в сложный момент поверили мне и усердно работали. Мы вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ, впереди у нас новые цели и задачи. Приложим все силы, чтобы оправдать доверие болельщиков и всех, кто поддерживает клуб», — сказал Мальцев.

«Принять команду посреди сезона всегда непросто, а в нашей ситуации это была вдвойне сложная задача. В клубе высоко оценивают ту работу, которую проделал Андрей Николаевич. Обладая маленькой ротацией, тренер сумел за короткое время наладить игру команды, сплотить коллектив и решил первую из задач: досрочно вывел «Химки» в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Нам очень приятно, что российский специалист, за плечами которого огромное количество достижений на молодёжном уровне, достойно показал себя на самом высоком европейском уровне. Рассчитываем, что и в плей-офф ЕЛ ВТБ команда покажет достойный результат», — заключил гендиректор «Химок» Павел Астахов.