Мальцев утверждён в должности главного тренера «Химок»

Андрей Мальцев, исполняющий обязанности тренера «Химок», утверждён в должности главного тренера команды. Отныне в отношении Мальцева не будет использоваться приставка и.о. Функции главного тренера он выполнял с 15 января, когда в отставку был отправлен Римас Куртинайтис.
«Благодарю руководство клуба за доверие и поддержку. Хочу сказать особое спасибо нашей команде: игрокам, тренерскому штабу, персоналу, которые в сложный момент поверили мне и усердно работали. Мы вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ, впереди у нас новые цели и задачи. Приложим все силы, чтобы оправдать доверие болельщиков и всех, кто поддерживает клуб», — сказал Мальцев.
«Принять команду посреди сезона всегда непросто, а в нашей ситуации это была вдвойне сложная задача. В клубе высоко оценивают ту работу, которую проделал Андрей Николаевич. Обладая маленькой ротацией, тренер сумел за короткое время наладить игру команды, сплотить коллектив и решил первую из задач: досрочно вывел «Химки» в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Нам очень приятно, что российский специалист, за плечами которого огромное количество достижений на молодёжном уровне, достойно показал себя на самом высоком европейском уровне. Рассчитываем, что и в плей-офф ЕЛ ВТБ команда покажет достойный результат», — заключил гендиректор «Химок» Павел Астахов.
- 13 апреля 2021
-
15:21
-
14:36
-
13:48
-
13:19
-
12:51
-
12:08
-
11:48
-
11:00
-
10:52
-
09:47
-
09:30
-
09:22
-
08:29
-
07:53
-
05:44
-
00:18
-
00:15
-
00:02
- 12 апреля 2021
-
23:48
-
23:34
-
23:08
-
22:55
-
22:22
-
22:20
-
21:59
-
21:48
-
20:41
-
20:15
-
19:39
-
17:59
-
16:31
-
16:13
-
15:27
-
14:32
-
13:15