Док Риверс: очень прискорбно. Мы отменяем жизни черных

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс прокомментировал гибель 20-летнего темнокожего парня Данте Райта. Его застрелили полицейские в Миннеаполисе.
«Конечно, это очень прискорбно. Нам нужно перестать говорить, что это прискорбно для темнокожих.
Испытывать скорбь из-за этого должны все американцы. Мы всё время слышим о культуре отмены, но мы отменяем жизнь чёрных. Это намного важнее. Мы продолжаем совершать ошибки, убиваем чернокожих. Очень важно повышать культуру общества, не отменять, а повышать.
В других странах была проделана большая работа. Я регулярно бываю в Германии, это пример. Там вы не увидите свастики, там нет статуй нацистских солдат. Они не говорят о культуре отмены, а говорят о повышении культуры. Нам тоже надо думать об этом», — цитирует Риверса Yahoo! Sports.
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