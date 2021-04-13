Док Риверс: очень прискорбно. Мы отменяем жизни черных

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс прокомментировал гибель 20-летнего темнокожего парня Данте Райта. Его застрелили полицейские в Миннеаполисе.

«Конечно, это очень прискорбно. Нам нужно перестать говорить, что это прискорбно для темнокожих.

Испытывать скорбь из-за этого должны все американцы. Мы всё время слышим о культуре отмены, но мы отменяем жизнь чёрных. Это намного важнее. Мы продолжаем совершать ошибки, убиваем чернокожих. Очень важно повышать культуру общества, не отменять, а повышать.

В других странах была проделана большая работа. Я регулярно бываю в Германии, это пример. Там вы не увидите свастики, там нет статуй нацистских солдат. Они не говорят о культуре отмены, а говорят о повышении культуры. Нам тоже надо думать об этом», — цитирует Риверса Yahoo! Sports.