Леброн Джеймс отреагировал на игру нового одноклубника по «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от игры защитника Бена Маклемора. Он перебрался в клуб из Калифорнии в нынешнем сезоне из «Хьюстон Рокетс».

«Лейкерс» опубликовали видео с игрой Маклемора в матче с «Бруклин Нетс». Защитник помог своей команде одержать победу со счётом 126:101, он реализовал пять трёхочковых бросков.

«Бен Маклемор заставил услышать себя этими пятью трёхочковыми бросками», — подписала видео пресс-служба «Лейкерс».

«Мы будем слышать его очень чётко и ясно», — прокомментировал запись Леброн.

Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Он ранее получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу. Предполагается, что он вернётся в строй после пятиматчевой выездной серии своей команды.