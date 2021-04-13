Леброн Джеймс отреагировал на игру нового одноклубника по «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от игры защитника Бена Маклемора. Он перебрался в клуб из Калифорнии в нынешнем сезоне из «Хьюстон Рокетс».
«Лейкерс» опубликовали видео с игрой Маклемора в матче с «Бруклин Нетс». Защитник помог своей команде одержать победу со счётом 126:101, он реализовал пять трёхочковых бросков.
«Бен Маклемор заставил услышать себя этими пятью трёхочковыми бросками», — подписала видео пресс-служба «Лейкерс».
«Мы будем слышать его очень чётко и ясно», — прокомментировал запись Леброн.
Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Он ранее получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу. Предполагается, что он вернётся в строй после пятиматчевой выездной серии своей команды.
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