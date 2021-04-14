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«Бруклин» может получить мощное усиление состава к плей-офф

«Бруклин» может получить мощное усиление состава к плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди, залечивающий травму колена, может восстановиться к плей-офф, сообщает Legion Hoops. Сам баскетболист опубликовал в своём «инстаграме» новость источника и прокомментировал её.

«Ничего пока не гарантировано, но мы надеемся», — написал Динвидди.

Плей-офф стартует примерно через месяц. В нынешнем сезоне 27-летний игрок в среднем набирает 20,6 очка и делает 6,8 передачи. Если он успеет восстановиться к плей-офф, то «Бруклин» получит серьёзное усиление состава. «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 37 побед и потерпела 17 поражений. «Нетс» считаются одними из фаворитов на титул в нынешнем сезоне.

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