«Бруклин» может получить мощное усиление состава к плей-офф
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди, залечивающий травму колена, может восстановиться к плей-офф, сообщает Legion Hoops. Сам баскетболист опубликовал в своём «инстаграме» новость источника и прокомментировал её.
«Ничего пока не гарантировано, но мы надеемся», — написал Динвидди.
Плей-офф стартует примерно через месяц. В нынешнем сезоне 27-летний игрок в среднем набирает 20,6 очка и делает 6,8 передачи. Если он успеет восстановиться к плей-офф, то «Бруклин» получит серьёзное усиление состава. «Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда одержала 37 побед и потерпела 17 поражений. «Нетс» считаются одними из фаворитов на титул в нынешнем сезоне.
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
13:19
-
12:55
-
12:19
-
11:33
-
11:23
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
09:00
-
08:20
-
07:25
-
05:34
-
00:38
- 13 апреля 2021
-
23:17
-
22:45
-
21:44
-
20:40
-
19:22
-
18:58
-
18:39
-
18:36
-
17:46
-
16:43
-
15:21
-
14:36
-
13:48
-
13:19
-
12:51
-
12:08
-
11:48
-
11:00
-
10:52
-
09:47
-
09:30
-
09:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам