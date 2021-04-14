ЦСКА и ещё 6 клубов Евролиги провели секретную встречу. Назван обсуждаемый вопрос
В Афинах (Греция) 11 апреля состоялась секретная встреча клубов Евролиги. На ней обсуждалась экономическая политика руководства лиги, утверждает инсайдер Донатас Урбонас.
По данным источника, на встрече присутствовали представители семи клубов лиги: ЦСКА, «Жальгириса», «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Анадолу Эфес», «Милана» и «Маккаби». Клубы решили провести секретную встречу, так как они обеспокоены текущим финансовым состоянием лиги. У перечисленных команд есть сомнения по поводу деятельности президента Евролиги Жорди Бертомеу.
Предполагается, что в ближайшее время клубы сделают официальное заявление. В нём они расскажут о планах и конкретных действиях, направленных на исправление ситуации», — написал Урбонас в своём «твиттере».
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