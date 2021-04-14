Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА и ещё 6 клубов Евролиги провели секретную встречу. Назван обсуждаемый вопрос

ЦСКА и ещё 6 клубов Евролиги провели секретную встречу. Назван обсуждаемый вопрос
Баскетбол / Евролига 0

В Афинах (Греция) 11 апреля состоялась секретная встреча клубов Евролиги. На ней обсуждалась экономическая политика руководства лиги, утверждает инсайдер Донатас Урбонас.

По данным источника, на встрече присутствовали представители семи клубов лиги: ЦСКА, «Жальгириса», «Олимпиакоса», «Панатинаикоса», «Анадолу Эфес», «Милана» и «Маккаби». Клубы решили провести секретную встречу, так как они обеспокоены текущим финансовым состоянием лиги. У перечисленных команд есть сомнения по поводу деятельности президента Евролиги Жорди Бертомеу.

Предполагается, что в ближайшее время клубы сделают официальное заявление. В нём они расскажут о планах и конкретных действиях, направленных на исправление ситуации», — написал Урбонас в своём «твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021