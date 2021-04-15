Стив Нэш: то, что происходит в США – недопустимо
Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался о гибели 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Его застрелили полицейские. Очередная смерть темнокожего человека в США вызвала большой резонанс. В Миннесоте, где и произошёл инцидент, начались массовые беспорядки. А матч «Бруклина» и «Миннесоты Тимбервулвз» был перенесён на один день.
«Я даже не могу представить, каково это — быть афроамериканцем, через что приходится пройти родителям детей. Я испытываю ужас, когда ставлю себя на их место. Происходящее в США просто недопустимо», — цитирует Нэша AP.
Матч «Бруклина» и «Далласа» завершился победой «Нетс» со счётом 127:97.
Ранее о трагедии высказались и многие другие тренеры, работающие в клубах НБА.
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