УНИКС принял решение по главному тренеру после выхода в Евролигу на следующий сезон

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что клуб планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Димитрисом Прифтисом. В полуфинале Еврокубка УНИКС одолел «Виртус». Выход в финал турнира гарантировал казанцам участие в Евролиге в следующем сезоне.
«Это большой праздник для Татарстана и всего российского баскетбола, мы все очень рады. Впереди новые задачи, как спортивные, так и финансовые, связанные с бюджетом на новый сезон. Но об этом будем думать попозже. Нашим ребятам придала уверенности первая победа над «Виртусом» в Казани. К тому моменту итальянцы выиграли все 19 матчей Еврокубка и казались непобедимыми. После того успеха мы поняли, что их тоже можно обыгрывать.
Мы в четвёртый раз выходим в Евролигу, и это возвращение, наверное, самое сложное. Через Единую лигу ВТБ с каждым годом проходить всё сложнее, и только путём выхода в финал Еврокубка мы заслужили право сыграть в главном турнире Европы. Димитрис Прифтис останется работать с командой? В прошлом сезоне мы заключили контракт с ним по системе «1+1». Мы планируем продолжить отношения и уверен, что мы найдём с ним общим язык. За четыре года в Казани он уже стал здесь своим человеком. Для него это первый выход в Евролигу, поэтому, думаю, все стороны заинтересованы, чтобы он остался», — цитирует Богачёва Metaratings.
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