«Лейкерс» определились с позицией по Андре Драммонду

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует расставаться с центровым Андре Драммондом, который пришёл в команду по ходу текущего сезона, утверждает журналист Эван Мэсси.

«Лейкерс» планируют обсудить переподписание Андре Драммонда по окончании сезона. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис довольны, что он выступает за команду», — написал Мэсси.

Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В настоящее время он восстанавливается после травмы. Драммонд испытывает дискомфорт из-за ушиба пальца на ноге.

Травму Андре получил уже в дебютном матче в «Лейкерс». В той встрече калифорнийцы уступили «Милуоки Бакс» со счетом 97:112.

В настоящее время в составе «Лейкерс» есть сразу три центровых.