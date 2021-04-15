«Лейкерс» определились с позицией по Андре Драммонду
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует расставаться с центровым Андре Драммондом, который пришёл в команду по ходу текущего сезона, утверждает журналист Эван Мэсси.
«Лейкерс» планируют обсудить переподписание Андре Драммонда по окончании сезона. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис довольны, что он выступает за команду», — написал Мэсси.
Драммонд присоединился к «Лейкерс» после отчисления из «Кливленд Кавальерс» в конце марта. В настоящее время он восстанавливается после травмы. Драммонд испытывает дискомфорт из-за ушиба пальца на ноге.
Травму Андре получил уже в дебютном матче в «Лейкерс». В той встрече калифорнийцы уступили «Милуоки Бакс» со счетом 97:112.
В настоящее время в составе «Лейкерс» есть сразу три центровых.
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